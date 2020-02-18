Холанд вкотре увійшов в історію Ліги чемпіонів

Нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд продовжує переписувати історичні досягнення головного єврокубка.

Норвежець став першим гравцем, який зіграв за 2 команди в одному сезоні ЛЧ. Про це повідомляє MisterChip.

Борусія Д – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Холанд потрапив до стартового складу Борусії Д на перший матч 1/8 фіналу проти ПСЖ. Ще восени 19-річний форвард захищав кольори австрійського Зальцбурга. У рамках Ліги чемпіонів йому вдалося забити 8 м'ячів у 6-ти матчах за "биків". У січні Холанд перебрався до Дортмунда за 20 млн євро.

У складі нової команди рекордсмен уже встиг зіграти 5 поєдинків Бундесліги, в яких забив 8 голів та оформив 1 асист.