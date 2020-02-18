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Холанд вкотре увійшов в історію Ліги чемпіонів

18 лютого 22:47 2615 Читать на русском
Холанд вкотре увійшов в історію Ліги чемпіонів
Ерлінг Холанд / dpa

Нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд продовжує переписувати історичні досягнення головного єврокубка.

69’ Ерлінг Холанд
77’ Ерлінг Холанд
 
Неймар 76’
69’ Ерлінг Холанд
76’ Неймар
77’ Ерлінг Холанд

Норвежець став першим гравцем, який зіграв за 2 команди в одному сезоні ЛЧ. Про це повідомляє MisterChip.

Борусія Д – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Холанд потрапив до стартового складу Борусії Д на перший матч 1/8 фіналу проти ПСЖ. Ще восени 19-річний форвард захищав кольори австрійського Зальцбурга. У рамках Ліги чемпіонів йому вдалося забити 8 м'ячів у 6-ти матчах за "биків". У січні Холанд перебрався до Дортмунда за 20 млн євро.

У складі нової команди рекордсмен уже встиг зіграти 5 поєдинків Бундесліги, в яких забив 8 голів та оформив 1 асист.

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Теги
Ліга чемпіонів Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Борусія Дортмунд - ПСЖ Рекорди Зальцбург Зальцбург
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