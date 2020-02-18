Борусія Д – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Дортмундська Борусія відкриває 1/8 фіналу Ліги чемпіонів домашнім матчем проти ПСЖ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Борусія Д – ПСЖ розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція поєдинку проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Борусія Д – ПСЖ: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Борусія Д: Бюркі – Піщек, Хуммельс, Загаду – Хакімі, Джан, Вітсель, Геррейро – Санчо, Азар – Холанд
Запасні: Хітц, Дауд, Гьотце, Шульц, Аканджі, Шмельцер, Рейна
ПСЖ: Навас – Меньє, Кімпембе, Тьяго Сілва, Курзава – Верратті, Маркіньйос, Гуйє – Ді Марія, Мбаппе, Неймар
Запасні: Ріко, Керер, Кавані, Ікарді, Сарабія, Дракслер, Куассі
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