Верратті побив рекорд легенди ПСЖ

Півзахисник французького Парі Сен-Жермен Марко Верратті вписав своє ім'я до клубної історії "червоно-синіх".

Італійський хавбек став рекордсменом парижан за кількістю матчів у єврокубках. Про це журналіст Ромен Колле-Годен написав у своєму твіттері.

Борусія Д – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Верратті вийшов у старті ПСЖ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Борусії Д. Цей поєдинок став 58-м у європейських турнірах у футболці Парижа для півзахисника. За цим показником він обійшов легенду ПСЖ Поля Ле Гуена (57 матчів).

До слова, в нинішньому сезоні Марко Верратті провів вже 31 матч у всіх турнірах за паризький клуб.