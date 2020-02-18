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Верратті побив рекорд легенди ПСЖ

18 лютого 23:43 774 Читать на русском
Верратті побив рекорд легенди ПСЖ
Марко Верратті (в центрі) / AFP

Півзахисник французького Парі Сен-Жермен Марко Верратті вписав своє ім'я до клубної історії "червоно-синіх".

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69’ Ерлінг Холанд
76’ Неймар
77’ Ерлінг Холанд

Італійський хавбек став рекордсменом парижан за кількістю матчів у єврокубках. Про це журналіст Ромен Колле-Годен написав у своєму твіттері.

Борусія Д – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Верратті вийшов у старті ПСЖ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Борусії Д. Цей поєдинок став 58-м у європейських турнірах у футболці Парижа для півзахисника. За цим показником він обійшов легенду ПСЖ Поля Ле Гуена (57 матчів).

До слова, в нинішньому сезоні Марко Верратті провів вже 31 матч у всіх турнірах за паризький клуб.

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Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ Борусія Дортмунд - ПСЖ Марко Верратті Марко Верратті
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