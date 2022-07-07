Дортмундці слідом за Баварією розробили й показали нову форму на кампанію 2022/23.

Виїзне екіпірування "джмелів" виконане у темних відтінках. На комірці та рукавах присутні жовті смуги, а одна частина футболки – із сірими вставками.

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Презентація нової форми відбулась у соціальних мережах Борусії. Цікаво, що гостьові комплекти останніми роками клуб розробляє саме у чорних кольорах. Технічним спонсором залишається Puma.

Нагадаємо, минулу кампанію Бундесліги дортмундці завершили на другій сходинці. Новий сезон стартує на початку серпня.

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