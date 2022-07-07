Дортмундцы вслед за Баварией разработали и показали новую форму на кампанию 2022/23.

Выездная экипировка "шмелей" выполнена в темных оттенках. На воротнике и рукавах присутствуют желтые полосы, а одна часть футболки – с серыми вставками.

Бавария представила стильную выездную форму на сезон 2022/23.

Презентация новой формы прошла в социальных сетях Боруссии. Интересно, что гостевые комплекты в последние годы клуб разрабатывает именно в черных цветах. Техническим спонсором остается Puma.

Напомним, прошлую кампанию Бундеслиги дортмундцы завершили на второй строчке. Новый сезон стартует в начале августа.

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