Боруссия Д представила темную гостевую экипировку на грядущий сезон
Дортмундцы вслед за Баварией разработали и показали новую форму на кампанию 2022/23.
Выездная экипировка "шмелей" выполнена в темных оттенках. На воротнике и рукавах присутствуют желтые полосы, а одна часть футболки – с серыми вставками.
Бавария представила стильную выездную форму на сезон 2022/23.
Презентация новой формы прошла в социальных сетях Боруссии. Интересно, что гостевые комплекты в последние годы клуб разрабатывает именно в черных цветах. Техническим спонсором остается Puma.
Напомним, прошлую кампанию Бундеслиги дортмундцы завершили на второй строчке. Новый сезон стартует в начале августа.
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