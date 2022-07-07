Баварія презентувала стильну виїзну форму на сезон 2022/23
7 липня 17:37 - Читать на русском
Мюнхенський клуб гратиме на виїзді в "біло-золотих" кольорах.
Баварія показала нову форму, яку одягатимуть футболісти у виїзних матчах. Футболки – білі, а емблема клубу та спонсорські написи мають золотий відтінок.
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Таке екіпірування сильно контрастує з торішнім – у попередньому сезоні Баварія приїжджала в гості у чорній формі з такими ж золотими вкрапленнями.
Домашню форму на сезон 2022/23 мюнхенці показали давно. Вона буде традиційно червоною з білими горизонтальними лініями.
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