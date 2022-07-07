Мюнхенський клуб гратиме на виїзді в "біло-золотих" кольорах.

Баварія показала нову форму, яку одягатимуть футболісти у виїзних матчах. Футболки – білі, а емблема клубу та спонсорські написи мають золотий відтінок.

Челсі презентував форму на сезон 2022/23, віддавши шансу легенді клубу

Таке екіпірування сильно контрастує з торішнім – у попередньому сезоні Баварія приїжджала в гості у чорній формі з такими ж золотими вкрапленнями.

Домашню форму на сезон 2022/23 мюнхенці показали давно. Вона буде традиційно червоною з білими горизонтальними лініями.