Боруссия Д объявила о переходе Джана

Полузащитник Эмре Джан после выступлений в АПЛ и Серии А вернулся в чемпионат Германии.

Дортмундская Боруссия на своем официальном сайте объявила о переходе хавбека Эмре Джана из туринского Ювентуса. 26-летний футболист будет выступать за "шмелей" на правах аренды до окончания текущего сезона. Немецкий клуб получит возможность выкупить права на игрока. За новую команду Джан будет выступать под 27 номером.

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Напомним, что Эмре Джан перешел в Ювентус летом 2018-го после окончания его контракта с Ливерпулем. В текущем сезоне он потерял место в основе "старой синьоры" – в его активе всего 8 матчей в Серии А.

К слову, в Бундеслиге Джан выступал за Баварию и леверкузенский Байер. Также он сыграл 20 матчей за национальную сборную Германии.

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