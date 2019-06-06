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Борусія Д націлилась на бразильського таланта Вендела – скаути вже переглядають гравця

13:13 220 Читать на русском
Борусія Д націлилась на бразильського таланта Вендела – скаути вже переглядають гравця
Вендел / ФК Спортінг

Півзахисник Спортінга Вендел може влітку поповнити ряди дортмундської Борусії. Скаути вже переглядають футболіста.

Дортмундська Борусія прагне придбати юного півзахисника Спортінга Вендела, повідомляє Record.

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Наразі 21-річний бразилець перебуває на турнірі в Тулоні у складі молодіжної збірної, туди прибули і скаути німецького клубу. У сезоні 2018/19 провів 33 поєдинки у складі португальського гранда і виграв з ним Кубок португальської ліги та Кубок Португалії.

Борусія до останнього туру боролась за чемпіонство в Бундеслізі, але у підсумку поступилась Баварії.

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