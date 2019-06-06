toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
УКРАИНА - СЕРБИЯ НИДЕРЛАНДЫ - АНГЛИЯ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ ТРАНСФЕРЫ

Боруссия Д нацелилась на бразильского таланта Вендела – скауты уже просматривают игрока

13:13 28 Читати українською
Боруссия Д нацелилась на бразильского таланта Вендела – скауты уже просматривают игрока
Вендел / ФК Спортинг

Полузащитник Спортинга Вендел может летом пополнить ряды дортмундской Боруссии. Скауты уже просматривают футболиста.

Дортмундская Боруссия хочет приобрести юного полузащитника Спортинга Вендела, сообщает Record.

"Боруссия Д без моего ведома договорилась с Вест Хэмом о трансфере", – Ярмоленко рассказал об отъезде из Германии

Сейчас 21-летний бразилец находится на турнире в Тулоне в составе молодежной сборной, туда прибыли и скауты немецкого клуба. В сезоне 2018/19 провел 33 поединка в составе португальского гранда и выиграл с ним Кубок португальской лиги и Кубок Португалии.

Боруссия до последнего тура боролась за чемпионство в Бундеслиге, но в итоге уступила Баварии.

Чемпион мира, триумфатор Лиги чемпионов, парижский скандалист и гений без "Золотого мяча": топ-10 свободных агентов лета

blog_ava
"Шевченко говорил, что Сегунда вдвое сильнее УПЛ", – Зозуля признался, почему не вызывается в сборную Украины
10:38
525
Теги
Трансферы Германия Трансферы Боруссии Дортмунд Трансферы Чемпионата Германии Вендел Вендел Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
42
мин
Нидерланды
21:45
Англия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук