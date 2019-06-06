Боруссия Д нацелилась на бразильского таланта Вендела – скауты уже просматривают игрока

Полузащитник Спортинга Вендел может летом пополнить ряды дортмундской Боруссии. Скауты уже просматривают футболиста.

Дортмундская Боруссия хочет приобрести юного полузащитника Спортинга Вендела, сообщает Record.

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Сейчас 21-летний бразилец находится на турнире в Тулоне в составе молодежной сборной, туда прибыли и скауты немецкого клуба. В сезоне 2018/19 провел 33 поединка в составе португальского гранда и выиграл с ним Кубок португальской лиги и Кубок Португалии.

Боруссия до последнего тура боролась за чемпионство в Бундеслиге, но в итоге уступила Баварии.

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