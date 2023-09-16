У суботу 4-й тур чемпіонату Німеччини продовжила низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 4-й тур

Фрайбург – Борусія Д – 2:4

Голи: Хьолер, 45+3, Хьофлєр, 45+7 – Хуммельс, 12, 88, Мален, 61, Ройс, 90+2

Вилучення: Хьофлєр, 82 (Фрайбург, червона картка)

Вольфсбург – Уніон Берлін – 2:1

Голи: Вінд, 13, Меле, 31 – Тріммель, 28

РБ Лейпциг – Аугсбург – 3:0

Голи: Сімонс, 6, Опенда, 11, Раум, 27

Кельн – Хоффенхайм – 1:3

Голи: Зельке, 61 – Крамаріч, 1, Грілліч, 28, Байєр, 52

Вилучення: Карстенсен, 90+1 (Кельн, друга жовта картка)

Майнц – Штутгарт – 1:3

Голи: Баррейро, 70 – Гірассі, 56, 85, 90+7

Бохум – Айнтрахт – початок матчу о 19:30

Баварія не втримала перемогу над Байєром – божевільна драма VAR у компенсований час зберегла двовладдя на вершині

Дортмундська Борусія у неймовірному матчі на виїзді здолала Фрайбург. Підопічні Едіна Терзіча вийшли вперед вже на початку зустрічі, але на перерву пішли поступаючись – Хьолер і Хьофлєр у доданий час забили два голи у роздягальню. Відновити статус-кво "джмелям" вдалось лише в середині другого тайму. За 10 хвилин до завершення зустрічі автор другого гола господарів заробив вилучення і Борусія скористалась цим подарунком сповна. Мален і Ройс добили знекровлених гостей і піднялись на сьому сходинку турнірної таблиці.

Другої поразки поспіль зазнав Уніон. Цього разу катом берлінців став Вольфсбург. Всі голи у матчі було забито у першій половині першого тайму. Як наслідок, Вольфсбург здобув вже три перемоги і приєднався до групи команд, які переслідують лідерів – Баварію та Байєр.

Продовжує феєрити РБ Лейпциг. Після розгромів над Штутгартом та Уніоном під каток "биків" потрапив Аугсбург. Господарі ще до перерви відвантажили у ворота суперника три сухих голи і піднялись у топ-3 Бундесліги.

Ще два матчі завершились перемогами гостей з однаковими рахунками 1:3. Хоффенхайм розбив Кельн, а Штутгарт здолав Майнц. Як наслідок, обидва аутсайдери продовжують животіти на дні турнірної таблиці, набравши лише по одному очку.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ