Борусія Д на останніх хвилинах перестріляла Фрайбург, РБ Лейпциг розгромив Аугсбург і піднявся у топ-3 Бундесліги
Німеччина, Бундесліга, 4-й тур
Фрайбург – Борусія Д – 2:4
Голи: Хьолер, 45+3, Хьофлєр, 45+7 – Хуммельс, 12, 88, Мален, 61, Ройс, 90+2
Вилучення: Хьофлєр, 82 (Фрайбург, червона картка)
Вольфсбург – Уніон Берлін – 2:1
Голи: Вінд, 13, Меле, 31 – Тріммель, 28
РБ Лейпциг – Аугсбург – 3:0
Голи: Сімонс, 6, Опенда, 11, Раум, 27
Кельн – Хоффенхайм – 1:3
Голи: Зельке, 61 – Крамаріч, 1, Грілліч, 28, Байєр, 52
Вилучення: Карстенсен, 90+1 (Кельн, друга жовта картка)
Майнц – Штутгарт – 1:3
Голи: Баррейро, 70 – Гірассі, 56, 85, 90+7
Бохум – Айнтрахт – початок матчу о 19:30
Баварія не втримала перемогу над Байєром – божевільна драма VAR у компенсований час зберегла двовладдя на вершині
Дортмундська Борусія у неймовірному матчі на виїзді здолала Фрайбург. Підопічні Едіна Терзіча вийшли вперед вже на початку зустрічі, але на перерву пішли поступаючись – Хьолер і Хьофлєр у доданий час забили два голи у роздягальню. Відновити статус-кво "джмелям" вдалось лише в середині другого тайму. За 10 хвилин до завершення зустрічі автор другого гола господарів заробив вилучення і Борусія скористалась цим подарунком сповна. Мален і Ройс добили знекровлених гостей і піднялись на сьому сходинку турнірної таблиці.
Другої поразки поспіль зазнав Уніон. Цього разу катом берлінців став Вольфсбург. Всі голи у матчі було забито у першій половині першого тайму. Як наслідок, Вольфсбург здобув вже три перемоги і приєднався до групи команд, які переслідують лідерів – Баварію та Байєр.
Продовжує феєрити РБ Лейпциг. Після розгромів над Штутгартом та Уніоном під каток "биків" потрапив Аугсбург. Господарі ще до перерви відвантажили у ворота суперника три сухих голи і піднялись у топ-3 Бундесліги.
Ще два матчі завершились перемогами гостей з однаковими рахунками 1:3. Хоффенхайм розбив Кельн, а Штутгарт здолав Майнц. Як наслідок, обидва аутсайдери продовжують животіти на дні турнірної таблиці, набравши лише по одному очку.