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Боруссия Д готова помешать Ювентусу и топ-клубам АПЛ подписать "нового Пирло"

06:30 10 Читати українською
Боруссия Д готова помешать Ювентусу и топ-клубам АПЛ подписать "нового Пирло"
Сандро Тонали / фото из соцсетей

Полузащитник Брешии Сандро Тонали попал в сферу интересов дортмундской Боруссии. На игрока притендують немало других клубов.

Боруссия готова навязать борьбу Милану, Интеру, ПСЖ, Челси и Манчестер Сити за право подписать контракт с 19-летним хавбеком, сообщает Calciomercato.

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Отмечается, что главным претендентом на игрока является Ювентус. Туринцы уже начали переговоры с представителями футболиста. Il Mattino сообщает, что президент Брешии Массимо Челлино выставил ценник в размере 30 млн евро.

Сандро Тонали – это футболист, которого в Италии часто сравнивают с Андреа Пирло. Он воспитанник Брешии, где и выступает сейчас. В нынешнем сезоне он принял участие в 5-и матчах Серии А, в которых записал себе в актив 2 голевые передачи.

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