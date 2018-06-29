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Ліверпуль оформив перехід юного кузена Джеррарда

14:10 299 Читать на русском
Ліверпуль оформив перехід юного кузена Джеррарда
Боббі Данкан / Getty Images

Англійський Ліверпуль підписав нападника збірної Англії U-17 та Манчестер Сіті Боббі Данкана.

Ліверпуль підписав 17-річного нападника Манчестер Сіті, повідомляє The Telegraph.

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За інформацією видання, "червоні" заплатили манкуніанцям за юного таланта 200 тисяч фунтів. Про трансфер офіційно оголосять вже 1 липня.

У сезоні 2017/18 Боббі Данкан провів 4 матчі за Манчестер Сіті U-18, в яких результативними діями не відзначився. Форвард є двоюрідним братом легенди Ліверпуля Стівена Джеррарда, який в травні очолив Рейнджерс із Глазго.

Відео з голами, асистами та вміннями Данкана:

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