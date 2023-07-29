Товариський матч

Борнмут – Аталанта – 1:3

Голи: Меле, 6, Копмейнерс, 36, Лат, 86 – Сенесі, 40

У суботу, 29 липня, Борнмут зіграв на своєму полі контрольний матч з Аталантою, в якому програв з рахунком 1:3.

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Центральний захисник англійського клубу Ілля Забарний провів на полі весь матч. Він став одним із трьох гравців своєї команди, які уникли замін – наставник "вишень" Андоні Іраола зробив у цій зустрічі 8 замін. Разом з українцем усю гру без замін у складі господарів провели тільки лівий захисник Мілош Керкез і вінгер Джейдон Ентоні.

Наступний контрольний матч команда Забарного зіграє з Лор'яном 5-го серпня.

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