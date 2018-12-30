Боріні близький до переїзду в Китай

Італійський Мілан серйозно просунувся в перемовинах із китайським Шеньчженем щодо трансферу форварда "россонері" Фабіо Боріні.

Італійський нападник незабаром може поповнити склад новачка китайської Суперліги, повідомляє Football Italia.

"Це – ганьба": чому Гаттузо смертельно виснажив Мілан

За інформацією видання, сторони близькі до домовленості щодо трансферу Боріні в січні. Сам 27-річний італієць вже узгодив із Шеньчженем умови особистого контракту. Фабіо отримає в Піднебесній 3-річний контракт із зарплатою трохи більше 5 млн євро на рік.

Фабіо Боріні став гравцем Мілана минулого літа. "Россонері" придбали його в англійського Сандерленда за 6 млн євро, однак на Сан-Сіро форвард проявити себе не може. У його активі 12 матчів у всіх турнірах, у яких він лише одного разу забив і віддав 1 асист.

Чемпіони світу та інші суперзірки, яких можна безкоштовно підписати влітку 2019-го – грандіозний розпродаж топ-клубів