Борха Валеро вирішив залишити Інтер

Півзахисник Інтера Борха Валеро повідомив керівництво "нерадзуррі" про бажання завершити кар'єру в іспанській Ла Лізі.

Борха Валеро може покинути Інтер після закінчення нинішнього сезону, повідомляє Tuttosport.

Ракітіч прокоментував своє майбутнє

34-річний центральний півзахисник повідомив керівництву "нерадзуррі", що закінчення своєї кар'єри він має намір провести в одному з іспанських клубів. Інтер з розумінням поставився до бажання іспанця і готовий розглянути пропозиції щодо футболіста, контракт якого з міланцями розрахований до літа 2020 року.

В поточному сезоні Валеро зіграв 37 поєдинків у всіх турнірах у складі Інтера, відзначившись лише 1 асистом.

Ювентус: 5 недоторканних, 3 зірки на продаж і зміна тренера – Аллегрі може зірвати джек-пот через ЛЧ