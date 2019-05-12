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Борха Валеро вирішив залишити Інтер

12 травня 15:35 129 Читать на русском
Борха Валеро вирішив залишити Інтер
Борха Валеро / ФК Інтер

Півзахисник Інтера Борха Валеро повідомив керівництво "нерадзуррі" про бажання завершити кар'єру в іспанській Ла Лізі.

Борха Валеро може покинути Інтер після закінчення нинішнього сезону, повідомляє Tuttosport.

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34-річний центральний півзахисник повідомив керівництву "нерадзуррі", що закінчення своєї кар'єри він має намір провести в одному з іспанських клубів. Інтер з розумінням поставився до бажання іспанця і готовий розглянути пропозиції щодо футболіста, контракт якого з міланцями розрахований до літа 2020 року.

В поточному сезоні Валеро зіграв 37 поєдинків у всіх турнірах у складі Інтера, відзначившись лише 1 асистом.

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Італія Інтер Інтер Борха Валеро Борха Валеро
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