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Борха Валеро решил покинуть Интер

12 мая 15:35 54 Читати українською
Борха Валеро решил покинуть Интер
Борха Валеро / ФК Интер

Полузащитник Интера Борха Валеро сообщил руководству "нерадзурри" о желании завершить карьеру в испанской Ла Лиге.

Борха Валеро может покинуть Интер по окончании нынешнего сезона, сообщает Tuttosport.

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34-летний центральный полузащитник сообщил руководству "нерадзурри", что окончание своей карьеры он намерен провести в одном из испанских клубов. Интер с пониманием отнесся к желанию испанца и готов рассмотреть предложения по футболиста, контракт которого с миланцами рассчитан до лета 2020 года.

В текущем сезоне Валеро сыграл 37 поединков во всех турнирах в составе Интера, отметившись лишь 1 ассистом.

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