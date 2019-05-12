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Ракітіч прокоментував своє майбутнє

12 травня 14:04 574 Читать на русском
Ракітіч прокоментував своє майбутнє
Іван Ракітіч / ФК Барселона

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч прокоментував чутки щодо трансферу в Інтер.

"Я сконцентрований на Барселоні, хочу залишитися тут на довгі роки. Всі мої думки про золотий дубль", – написав 31-річний хорват на своїй сторінці в Instagram.

Інтер готовий купити Ракітіча

Раніше повідомлялось, що Інтер готовий заплатити за Ракітіча 50-60 млн євро.

Хорват виступає за Барселону з 2014 року, куди перейшов з Севільї. У поточному сезоні іспанської Ла Ліги на його рахунку 32 матчі, 3 голи і 4 асисти.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Інтер Інтер Іван Ракітіч Іван Ракітіч
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