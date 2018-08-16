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Бордо орендував захисника Барселони Паленсію

17:30 380 Читать на русском
Бордо орендував захисника Барселони Паленсію
Сержі Паленсія / Фото: ФК Барсеона

Молодий захисник Барселони Сержі Паленсія продовжить кар'єру у Бордо.

Захисник Барселони Сержі Паленсія перейшов в Бордо, повідомляє сайт французького клубу.

Бордо – Маріуполь: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Бордо орендував 22-річного футболіста на сезон 2018/19.

Паленсія був капітаном Барселони Б в минулому сезоні і провів 31 матч в Сегунді.

Нагадаємо, що сьогодні Бордо зіграє матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи з Маріуполем. Початок гри – о 21.45.

Ефект присутності: як Бордо приймає Маріуполь перед матчем Ліги Європи

Теги
Бордо Бордо Трансфери Іспанія Сержі Паленсія Сержі Паленсія Барселона Барселона Барселона Б
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