Бордо орендував захисника Барселони Паленсію

Ліга чемпіонів — 17:50 1378
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Динамо – Славія: Футбольна асоціація Чехії відреагувала на скандальну заяву Тврдика щодо Григорія Суркіса
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Старт чемпіонату Італії може бути перенесений через обвал моста в ГенуїІталія — 16:45 437
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Де Брюйне прибув у Барселону на медогляд щодо серйозності травми – стали відомі попередні прогнозиАнглія — 15:37 2121
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Ла Ліга буде проводити матчі у Північній Америці: Реал та Барселона можуть зіграти в США вже у цьому сезоніІспанія — 14:52 1143
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Кубок України: визначено дату проведення фіналу турніруКубок України — 14:07 1009
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