Бордо – Маріуполь: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Бордо та Маріуполь зустрінуться 16 серпня в рамках матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Бордо – Маріуполь

16 серпня, 21:45, Бордо, стадіон "Матмют Атлантік"

Головний арбітр: Ендрю Даллас (Шотландія)

Телетрансляція на каналі "Футбол 2". Текстову онлайн-трансляцію читайте на сайті "Футбол 24".

Єврокубкові амбіції Маріуполя були поховані відразу ж після перемоги над Юргорденом, адже тягатися з багатомільйонним Бордо середнячку УПЛ з купою молоді в основі можна хіба що у футбольному симуляторі. Принаймні, так виглядало на папері, хоча перший матч показав, що не так страшні ті французи, як їх малюють. Маріуполь забив швидкий гол і взагалі провів класний матч з обстрілами штанг та сейвами воротаря суперника, але різниця у класі дала про себе знати. Бордо після голу прокинувся та почав забивати з передач та індивідуальних дій, які в УПЛ ніхто не бачив вже років п'ять. Підвела і психологія – Худжамов припустився жахливої помилки, яка вивела жирондинців уперед і яка, за зізнанням Фоміна, надломила команду. Тим не менш, за перший матч азовцям точно можна поставити "плюс".

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Навряд чи після домашньої поразки з рахунком 1:3 підопічні Олександра Бабича можуть серйозно розраховувати на прохід до наступного раунду, однак присоромити суперника на чужому полі – цілком. Бордо має проблеми з ігровим тонусом, адже чемпіонат Франції стартував лише на минулих вихідних – і Бордо з тріском програв скромному Страсбуру. В Одесі французи досить довго шукали свій темп і увімкнулися лише тоді, коли азовці кілька разів жорстко відвозили їх у штрафному, ледь не забивши другий гол. Помітно, що команда Густаво Пойєта не є ідеальною у тактичному плані – Маріуполь основні моменти створював після досить прогнозованих скидок зі штрафного в район його лінії, звідки хавбеки завдавали ударів. Фактично, жирондинці весь матч дозволяли супернику працювати у зоні перед власним штрафним, але клас Маріуполя не дав реалізувати у ній перевагу. Словом, Бордо грає від класу, забуваючи, що порядок іноді його б'є.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Маріуполь та Бордо грають один проти одного лише другий раз у своїй історії. Перша зустріч відбулася тиждень тому в Одесі.

2. Маріуполь лише вдруге в своїй історії виступає в єврокубках. Крім цього сезону, Маріуполь грав у Кубку УЄФА 2004/2005, де здолав на першому етапі кваліфікації вірменський Бананц, а у наступному раунді програв Аустрії на виїзді (зігравши вдома внічию).

3. Бордо лише одного разу зустрічався з українськими командами в єврокубках, у 1/16 фіналу Ліги Європи 2012/13 пройшовши Динамо (1:1 у Києві, 1:0 у Франції). Крім того, за часів СРСР Бордо зустрічався з Дніпром у 1/4 фіналу Кубку європейських чемпіонів, двічі зігравши внічию та здобувши перемогу лише у серії пенальті.

4. Українські команди мають жахливу статистику зустрічей з французькими. У 50 матчах французи перемагали 24 рази, а ще 14 матчів звели у нічию, в той час як наші клуби виграли лише 12 разів. Загальний рахунок протистояння – 38:65 на користь Ліги 1.

5. Українські команди погано грають проти французьких у плей-офф. За результатами таких зустрічей представники УПЛ вилітали рівно у два рази частіше, ніж клуби Ліги 1 – десять разів проти п'яти.

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Кадрова ситуація

Маріуполю продовжує щастити з кадрами: у команді досі немає ні травмованих, ні дискваліфікованих, а трансферне вікно стабільно постачає новачків. Зокрема, до клубу приєднався Валерій Федорчук, однак він не зможе допомогти азовцям у грі проти Бордо – його немає у заявці на 3-й кваліфай-раунд. Всі футболісти Маріуполя на ходу та готові до бою у Франції – Олександру Бабичу залишається лише обрати стартову одинадцятку.

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У Бордо ситуація не настільки гарна, але не критична. Досі не залікували травму коліна захисник Юссуф Сабалі та форвард Александр Менді. 24-річний нападник Тео Пельнар також не зможе допомогти Густао Пойєту, однак останній повний матч він зіграв ще взимку, після чого присів у запас, а у травні наглухо загримів у лазарет. Всі інші футболісти готові до гри – і можна не сумніватися, що Пойєт внесе зміни у склад порівняно з першим матчем. Після сенсаційної поразки Бордо у грі з Страсбуром інакше просто не може бути.

Орієнтовні склади на матч Бордо – Маріуполь

Бордо: Костіль, Гаїч, Кунде, Левчук, Пундже, Чуаемі, Лерагер, Санкаре, Юссуф, Лаборд, Камано.

Маріуполь: Худжамов, Биков, Яворський, Дава, Демірі, Мишньов, Піхальонок, Тищенко, Полегенько, Борячук, Фомін

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Бордо в останніх двох матчах підмочив свою грізну репутацію. Гра проти Маріуполя була сповнена великою кількістю кричущих помилок, за які азовці просто не покарали – на відміну від гравців Страсбура. З одного боку, це означає проблемність Бордо та можливість грати проти цієї команди на результат, а не лише за честь футболки. З іншого – мотивує французів реабілітуватися перед власними вболівальниками. Крім того, французам потрібно якомога швидше набирати ігровий тонус, адже це не останній раунд кваліфікації Ліги Європи – попереду ще буде плей-офф, у якому будуть суперники поскладніше. Словом, Бордо потрібна впевнена перемога над Маріуполем.

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Бордо – фаворит матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти Маріуполя

Олександр Бабич та його команда довели, що вміють не лише паркувати "автобус", а і грати у яскравий атакувальний футбол. Видати такий класний матч проти Бордо, один опорник якого коштує майже як весь азовський колектив – дуже гідно, однак це все одно не робить Маріуполь фаворитом на вихід у плей-офф. Маріуполь поступається за класом та досвідом, а найголовніше – дуже сильно відстав по голах. Ймовірно, гості активно починатимуть кожен з таймів і разочок таки підловлять Бордо на помилці, однак повірити у те, що французи не заб'ють у відповідь, важко. Після першого пропущеного Маріуполем голу все буде вирішено, а далі Бордо повинен добити впертих українських гостей.

Михайло Юхименко, Футбол 24