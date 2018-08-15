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Ефект присутності: як Бордо приймає Маріуполь перед матчем Ліги Європи

18:00 1107 Читать на русском
Ефект присутності: як Бордо приймає Маріуполь перед матчем Ліги Європи
У Бордо красунь не бракує / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" знайомить із французьким містом, яке приймає матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між місцевим Бордо та Маріуполем.

Бордо – місто на південному заході Франції, адміністративний центр історичної області Нова Аквітанія та департаменту Жиронда. Омивається річкою Гаронна, а до Атлантичного океану звідси рукою подати – якихось 32 кілометри.

Бордо заснували кельти у III столітті до нашої ери. У ті сиві часи поселення мало назву Бурдігалла, яка з часом еволюціонувала до звичного нам формату. Прорив у своєму розвитку Бордо здійснив у XVIII столітті, коли його розбудували розкішними архітектурними ансамблями. На той момент місто вже мало славу потужного центру виноробства.

Про значення Бордо для Франції свідчить хоча б той факт, що під час Першої та Другої світових воєн сюди евакуйовувався уряд держави. Попри це, населення міста – якихось 240 тисяч осіб. Такий собі еквівалент Рівного, Кам'янського чи Кропивницького.

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"Візьміть Версаль, додайте Антверпен – і ви отримаєте Бордо", – писав Віктор Гюго. Роздивляючись фото, які зібрав "Футбол 24" в Instagram для традиційної рубрики "Ефект присутності", ви також маєте змогу відчути неймовірний шарм цього міста.

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Ліга Європи3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Бордо - Маріуполь: Четвер 16 серпня 2018

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Теги
Ліга Європи Бордо - Маріуполь Маріуполь Маріуполь Бордо Бордо Статті Олег Бабій Ефект присутності
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