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Бонуччі знайшов несподіваний позитив від невдалого періоду в Мілані

13:48 59 Читать на русском
Бонуччі знайшов несподіваний позитив від невдалого періоду в Мілані
Бонуччі в складі Мілана / LaPresse

Оборонець Ювентуса Леонардо Бонуччі пригадав обставини свого переходу в Мілан і мотиви повернення до Турина.

"Попередній сезон виявився важким і особисто, і професіонально. Я мав певні розбіжності, особливо після поразки в Лізі чемпіонів, і прийняв погане рішення.

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Це рішення, варто відзначити, вплинуло на мою кар'єру, я став кращим як людина. Час у Мілані дозволив мені зайнятися самоаналізом і зрозуміти, що Ювентус – моє покликання, який нагадує сім'ю. Я зустрів чудових людей у Мілані, передусім Ріно Гаттузо. Цей рік був важким, але це не означає, що перехід був марним. Зрештою, я був дуже радий повернутися додому", – розповів оборонець у коментарі La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що Леонардо Бонуччі після семи сезонів у Ювентусі в 2017 році несподівано перебрався у Мілан за 42 млн євро. Проте, вже за рік повернувся до Турина за 35 млн.

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Італія Леонардо Бонуччі Леонардо Бонуччі Ювентус Ювентус Мілан Мілан
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