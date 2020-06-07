Бонуччи нашел неожиданный позитив от неудачного периода в Милане

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи вспомнил обстоятельства своего перехода в Милан и мотивы возвращения в Турин.

"Прошедший сезон оказался тяжелым и лично, и профессионально. Я имел определенные разногласия, особенно после поражения в Лиге чемпионов, и принял плохое решение.

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Это решение, стоит отметить, повлияло на мою карьеру, я стал лучше как человек. Время в Милане позволил мне заняться самоанализом и понять, что Ювентус – мое призвание, напоминающий семью. Я встретил замечательных людей в Милане, прежде всего Рино Гаттузо. Этот год был тяжелым, но это не значит, что переход был бесполезным. В конце концов, я был очень рад вернуться домой", – рассказал защитник в комментарии La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Леонардо Бонуччи после семи сезонов в Ювентусе в 2017 году неожиданно перебрался в Милан за 42 млн евро. Однако, уже год спустя вернулся в Турин за 35 млн.