Бонуччі прибув у Турин для підписання контракту з Ювентусом

Захисник Мілана Леонардо Бонуччі за крок до офіційного повернення в Ювентус.

Очікується, що найближчим часом Ювентус оголосить про підписання 31-річного захисника Мілана Леонардо Бонуччі.

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"Стара синьйора" опублікувала в твіттері відеоролик, де Бонуччі прибув у Турин, натякаючи на гучний трансфер.

Нагадаємо, що Леонардо Бонуччі став гравцем "россонері" лише минулого літа за 42 млн євро. До цього оборонець впродовж семи сезонів грав за туринців.