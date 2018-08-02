toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ МАРІУПОЛЬ - ЮРГОРДЕН АНДРІЙ ЛУНІН ДИНАМО - ШАХТАР

Бонуччі прибув у Турин для підписання контракту з Ювентусом

12:51 198 Читать на русском
Бонуччі прибув у Турин для підписання контракту з Ювентусом
Леонардо Бонуччі прибув у Турин / Фото ФК Ювентус

Захисник Мілана Леонардо Бонуччі за крок до офіційного повернення в Ювентус.

Очікується, що найближчим часом Ювентус оголосить про підписання 31-річного захисника Мілана Леонардо Бонуччі.

Мілан і Ювентус узгодили великий обмін – Бонуччі та Ігуаїн пакують валізи

"Стара синьйора" опублікувала в твіттері відеоролик, де Бонуччі прибув у Турин, натякаючи на гучний трансфер.

Нагадаємо, що Леонардо Бонуччі став гравцем "россонері" лише минулого літа за 42 млн євро. До цього оборонець впродовж семи сезонів грав за туринців.

Теги
Трансфери Трансфери Мілана Трансфери Ювентуса Ювентус Ювентус Мілан Мілан Італія Трансфери Чемпіонату Італії Леонардо Бонуччі Леонардо Бонуччі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
38
хв
Маріуполь
20:00
Юргорден
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук