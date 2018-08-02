Бонуччи прибыл в Турин для подписания контракта с Ювентусом

Защитник Милана Леонардо Бонуччи в шаге от официального возвращения в Ювентус.

Ожидается, что в ближайшее время Ювентус объявит о подписании 31-летнего защитника Милана Леонардо Бонуччи.

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"Старая синьора" опубликовала в твиттере видеоролик, где Бонуччи прибыл в Турин, намекая на громкий трансфер.

Напомним, что Леонардо Бонуччи стал игроком "россонери" только прошлым летом за 42 млн евро. К этому защитник в течение семи сезонов играл за туринцев.