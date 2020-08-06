toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ МАНЧЕСТЕР СІТІ - РЕАЛ МАДРИД

Екс-дівчина Супряги закрутила роман з гравцем Шахтаря

21:24 - Читать на русском
Екс-дівчина Супряги закрутила роман з гравцем Шахтаря
Владислав Супряга та Дарина Савіна / Фото з відкритих джерел

Той рідкісний випадок, коли вболівальник Динамо починає підтримувати Шахтар.

Захисник Шахтаря Валерій Бондар підкорив серце неперевершеної красуні Дарини Савіної, про це натякнула сама дівчина, опублікувавши спільне фото з 21-річним гравцем в Instagram.

Супряга розійшовся з дівчиною – відверта заява екс-коханої чемпіона світу

Резонансним є той факт, що лише кілька місяців тому Дарина оголосила про розрив стосунків з нападником Динамо Владиславом Супрягою. За чутками, дівчина була основною з причин переходу Владислава у 2018-му з СК Дніпро-1 у київський клуб.

Варто відзначити, що Бондар та Супряга пліч-о-пліч захищали честь збірної України на чемпіонаті світу U-20, де "синьо-жовті" завоювали золоті медалі турніру.

Еротична пауза: вони кричали від насолоди, коли Доннарумма зупинив Маліновського, і ще 23 пристрасні панянки

Допис, поширений Dasha Savina (@savinadasha)

blog_ava
"Шахтар виніс жалюгідних німців на лопаті" або За кого Каштру в конфлікті бразильців – реакція на погром Вольфсбурга
12:40
8314
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Дівчата футболістів Владислав Владислав Супряга Валерій Валерій Бондар
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
34
хв
Вулверхемптон
22:00
Олімпіакос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?