Екс-дівчина Супряги закрутила роман з гравцем Шахтаря

Захисник Шахтаря Валерій Бондар підкорив серце неперевершеної красуні Дарини Савіної, про це натякнула сама дівчина, опублікувавши спільне фото з 21-річним гравцем в Instagram.

Супряга розійшовся з дівчиною – відверта заява екс-коханої чемпіона світу

Резонансним є той факт, що лише кілька місяців тому Дарина оголосила про розрив стосунків з нападником Динамо Владиславом Супрягою. За чутками, дівчина була основною з причин переходу Владислава у 2018-му з СК Дніпро-1 у київський клуб.

Варто відзначити, що Бондар та Супряга пліч-о-пліч захищали честь збірної України на чемпіонаті світу U-20, де "синьо-жовті" завоювали золоті медалі турніру.

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