"Якщо чесно, до останнього не очікував. Я дуже довго і старанно до цього йшов. Хочеться довести, що виклик не просто так. Коли дізнався, що запрошений в національну команду, емоції переповнювали.

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Ліга націй? Гідний турнір для збірних. У нашій групі найсильніші команди світу. Іспанія, Швейцарія, Німеччина – всі топ-суперники. Це навіть краще, ніж товариські матчі, позаяк можна виграти титул.

Суперники? Хороші команди але враховуючи, яку групу наша національна збірна пройшла... З Португалією, причому вийшла з першого місця... Думаю, є всі шанси", – розповів Бондар для Shakhtar News.

Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові.

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