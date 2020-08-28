Для тренера збірної України стало сюрпризом приєднання Олександра Шовковського до партії УДАР.

"Чи консультувався зі мною Шовковський щодо рішення піти у політику? Перший раз чую. Чесно скажу.

Шовковський приєднався до партії Кличка

Поки немає інформації, чи доведеться Шовковському покинути штаб, якщо за підсумками виборів він стане депутатом або отримає посаду", – цитує Шевченка tribuna.

Нагадаємо, Олександр Шовковський є помічником наставника національної команди "синьо-жовтих". Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові.

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