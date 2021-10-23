Манчестер Сіті на виїзді розбив Брайтон у рамках 9-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Брайтон – Манчестер Сіті на Футбол 24.

"Містяни" відкрили рахунок на 13 хвилині – Жезус завадив Санчесу взяти м'яч до рук, Бернарду Сілва через себе віддав передачу на Гюндогана, який заніс сферу в ворота. До перерви Манчестер Сіті зробив рахунок розгромним завдяки дублю Фодена, який став найкращим бомбардиром Ман Сіті в поточному сезоні в АПЛ.

Манчестер Сіті розгромив Брайтон – Фоден оформив дубль і віддав асист, Зінченко залишився в запасі

У другій половині Мак Аллістер відіграв один м'яч ударом з пенальті, але Марез поставив крапку в зустрічі після пасу Фодена. Таким чином, Манчестер Сіті набрав 20 очок та піднявся на другу сходинку, а Брайтон з 15 пунктами залишився четвертим.