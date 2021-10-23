Манчестер Сити на выезде разбил Брайтон в рамках 9-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча Брайтон – Манчестер Сити на Футбол 24.

"Горожане" открыли счет на 13 минуте – Жезус помешал Санчесу взять мяч в руки, Бернарду Силва через себя отдал передачу на Гюндогана, который занес сферу в ворота. До перерыва Манчестер Сити сделал счет разгромным благодаря дублю Фодена, который стал лучшим бомбардиром Манчестер Сити в текущем сезоне в АПЛ.

Манчестер Сити разгромил Брайтон – Фоден оформил дубль и отдал ассист, Зинченко остался в запасе

Во второй половине Мак Аллистер отыграл один мяч ударом с пенальти, но Марез поставил точку во встрече после паса Фодена. Таким образом, Манчестер Сити набрал 20 очков и поднялся на вторую строчку, а Брайтон с 15 пунктами остался четвертым.