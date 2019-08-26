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Болтон может быть ликвидирован через сутки – у клуба "смехотворные" долги

17:07 85 Читати українською
Болтон может быть ликвидирован через сутки – у клуба "смехотворные" долги
Болтон может быть ликвидирован через сутки – у клуба "смехотворные" долги

У руководства английского Болтона остаются последние часы для спасения самобытного клуба.

Во вторник вечером может начаться процесс ликвидации Болтона, сообщает BBC.

Временная администрация клуба так и не смогла найти нового акционера для Уондерерс, что может привести к банкротству. Сейчас у болтонцев долги на 1,2 млн фунтов. Шансов на перенос сроков ликвидации фактически нет, поскольку клуб не в состоянии выйти из финансового кризиса.

Сезон 2018/19 Болтон завершил вылетом из Чемпионшипа, а новый чемпионат начал с -12 очков. Большинство опытных игроков покинули клуб из-за долгов по зарплате, а главный тренер Фил Паркинсон подал в отставку на прошлой неделе.

К слову, Болтон был основан еще в 1874 году. Уондерерс завоевали 4 Кубка Англии, а также один раз триумфовали в Суперкубке. В начале "нулевых" Болтон провел 11 сезонов подряд в АПЛ. Наибольших успехов "рысаки" достигли под руководством Сэма Эллардайса.

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