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ШАХТАР - ДИНАМО ПСЖ - БАВАРІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Болбат зізнався, що мотивує його найбільше у битві за Суперкубок

12:32 - Читать на русском
Болбат зізнався, що мотивує його найбільше у битві за Суперкубок
Сергій Болбат / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Сергій Болбат поділився очікуваннями від протистояння з Динамо у боротьбі за перший трофей сезону.

 

"Особисто для мене це принциповий матч з принциповим суперником. До того ж, це буде гра за трофей. Тут навіть нема чого думати, мотивація зашкалює.

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Мета – виграти кубок і порадувати уболівальників, показавши при цьому гарний футбол. Я думаю, що у нас це вийде. Для цього ми докладемо максимум зусиль.

Хотілося б, аби Шахтар швидше став номер один за кількістю завойованих трофеїв (перемога дозволить "гірникам" обійти "синьо-білих" у цьому показнику – прим.). Оскільки два попередніх Суперкубки нам не вдалося виграти, ми будемо надмотивовані на цю гру і сподіваюся, що для нас все складеться найкращим чином", – сказав Болбат у коментарі офіційному сайту УПЛ.

До слова, головним рефері нинішнього матчу буде Віталій Романов, а сам поєдинок розпочнеться о 21:00.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Суперкубок України Шахтар - Динамо Сергій Сергій Болбат
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