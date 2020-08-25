Шахтар – Динамо: команди визначились з формою на Суперкубок України

Кияни на двобій з надпринциповим суперником вийдуть у новій білій формі.

Вже сьогодні ввечері, 25 серпня, відбудеться перше Класичне нового сезону – Шахтар на НСК Олімпійський прийматиме Динамо. На передматчевій нараді було затверджено, в яких комплектах форми проведуть матч команди, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Номінальні гості, якими є кияни, зіграють у домашній білій формі (голкіпер – у сірому), натомість "гірники" вийдуть на поле в традиційних помаранчево-чорних футболках та чорних шортах (голкіпер – у зеленому).

Головним рефері нинішнього матчу буде Віталій Романов, а сам поєдинок розпочнеться о 21:00. Через карантинні заходи зустріч відбудеться без глядачів.

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