Болбат признался, что будет мотивировать его больше всего в битве за Суперкубок

Защитник Шахтера Сергей Болбат поделился ожиданиями от противостояния с Динамо в борьбе за первый трофей сезона.

"Лично для меня это принципиальный матч с принципиальным соперником. К тому же, это будет игра за трофей. Здесь даже нечего думать, мотивация зашкаливает.

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Цель – выиграть кубок и порадовать болельщиков, показав при этом хороший футбол. Я думаю, что у нас это получится. Для этого мы приложим максимум усилий.

Хотелось бы, чтобы Шахтер скорее стал номер один по количеству завоеванных трофеев (победа позволит "горнякам" обойти "сине-белых" в этом показателе – прим.). Поскольку два предыдущих Суперкубка нам не удалось выиграть, мы будем сверхмотивированы на эту игру и надеюсь, что для нас все сложится наилучшим образом", – сказал Болбат в комментарии официальному сайту УПЛ.

К слову, главным рефери нынешнего матча будет Виталий Романов, а сам поединок начнется в 21:00.

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