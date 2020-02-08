Шахтар – Олімпія – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Шахтар обіграв словенську Олімпію в рамках тренувального збору. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Олімпія.

Товариський матч

Шахтар – Олімпія – 3:1

Голи: Патрік, 82, Коноплянка, 89, Мораєс, 90 – Вукушіч, 27

Шахтар – Олімпія: провальний тайм з одним ударом, Антоніо та Коноплянка перевернули гру, елегантний гол Патріка

В середині першого тайму Вукушіч відкрив рахунок, змусивши капітулювати Пятова. Шахтарю тривалий час не вдавалося навіть відігратися. Як виявилося, "гірники" відклали всі справи на останню десятихвилинку, впродовж якої забили три голи, вирвавши перемогу. Забиті м'ячі в активі Патріка, Коноплянки та Мораєса.