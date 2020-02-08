Шахтар – Олімпія – 3:1 – відео голів та огляд матчу

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Маліновський забив гол на виїзді і став героєм у Серії А – Аталанта зняла 27-річне прокляття завдяки творінню українцяІталія — 17:56 8359
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