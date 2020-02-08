Шахтар – Олімпія: провальний тайм з одним ударом, Антоніо та Коноплянка перевернули гру, елегантний гол Патріка

Донецька команда здолала словенців (3:1) на другому тренувальному зборі. Огляд матчу Шахтар – Олімпія читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – Олімпія – 3:1

Голи: Патрік, 82, Коноплянка, 89, Мораєс, 90 – Вукушіч, 27

Шахтар, 1-й тайм: Пятов – Вітао, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Бондаренко – Тете, Марлос, Тайсон – Сікан (Фернандо, 26).

Шахтар, 2-й тайм: Пятов – Болбат, Бондар, Матвієнко, Сіпріано – Патрік, Антоніо – Вакула, Коваленко, Коноплянка – Мораєс.

Поєдинок проти Олімпії, яку в середу розгромило Динамо, став третім для Шахтаря на другому тренувальному зборі в Туреччині. Раніше чемпіон України експериментальним складом здолав Македонію ГП (2:0), а основою розписав результативну нічию з Сеннерюском (2:2).

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Сьогодні Луїш Каштру виставив з перших хвилин дуже несподіваний склад – такого міксу лідерів і явних резервістів цієї зими ще не було. Поруч з Тайсоном, Марлосом і Степаненком з'явилися Вітао, Бондаренко та Сікан.

Перший тайм пройшов з мінімальною кількістю моментів. Шахтар мав солідну перевагу за володінням і проводив затяжні атаки, але до ударів справа не доходила. Рідкісні випади Олімпії були навіть гострішими.

Савіч обігрався в стінку з Валенчічем і опинився сам на сам з голкіпером – підвела точність. Наступний випад словенців став результативним. Степаненко збив суперника перед власним штрафним майданчиком, а Вукушіч зі стандарту послав м'яч низом у воротарський кут. Гол на совісті Пятова, хоч він і не бачив момент удару.

У Шахтаря до перерви можна пригадати хіба що момент Фернандо, який у середині тайму замінив непомітного Сікана. Бразилець намагався пробити в дотик після гострого рейду та пасу Ісмаїлі – м'яч розминувся з дальньою стійкою. Тайсон і Марлос перспективно закидали на партнерів у карну зону, але в підсумку "гірники" нічого з них не витиснули.

На другу половину зустрічі тренерський штаб донеччан повністю оновив склад. Вийшли Коноплянка та Мораєс, у центрі поля трикутник сформували Коваленко, Патрік і Антоніо. Шахтар почав швидше рухати м'яч і частіше бити по воротах.

Патрік і Коноплянка вивели на ударну позицію Мораєса – форвард занадто легко послав м'яч у напрямку голкіпера. Болбат і Антоніо пройшли лівий фланг словенської оборони та відкинули під постріл Коваленку – після рикошету воротар без проблем впорався.

Антоніо виграв підбирання на кутовому та цілив у дальню "дев'ятку" – забракло сили. Незабаром Маркос ще раз непогано приклався до м'яча з-за меж штрафного майданчика, однак і цього разу воротар Олімпії був на місці. Самі ж словенці по перерві зовсім не турбували оборону Шахтаря.

Коноплянка проявляв ініціативу, старався загострювати, діяти оригінально. У підсумку це принесло користь – Євген кинув у прорив Патріка, а той виграв позицію в захисника та елегантно перекинув голкіпера. Краса!

Через кілька хвилин Коноплянка вирвав перемогу для Шахтаря: протягнув м'яч через центр, заробив штрафний і сам його реалізував. Влучити у верхній кут допоміг рикошет, але це не применшує заслуг Євгена. Перед фінальним свистком Мораєс встановив підсумковий рахунок, чудово розібравшись у штрафному майданчику. 3:1 – перемога Шахтаря.

Індивідуалізм, резервісти та блідий перший тайм

Луїш Каштру вперше на цих зборах поділив ігровий час не між основою та резервістами, а скомбінував склад в обох таймах. Зі стартовим свистком здивувала поява центрбека Вітао на правому фланзі оборони (стійкий під пресингом, однак дуже примітивно підключався в атаку) та вихід в парі зі Степаненком в опорній зоні Бондаренка (показував величезне бажання та агресію, добре працював з м'ячем, але часто задивлявся гру й губив динаміку, не підлаштовуючись під позиції партнерів).

На вістрі ні Сікан, ні Фернандо не були інтегровані в командний футбол. Вони не допомагали в розіграші подібно Мораєсу, а верхові закидання на них у кращому випадку призводили до стандартів. Та й взагалі – командного футболу в Шахтаря не було. Тайсон, Марлос і Тете намагалися щось придумати завдяки індивідуальним якостям. Погана взаємодія, слабка робота флангів. Ривки Степаненка та Бондаренка у штрафний також виглядали непідготовленими. Навіть фірмових підключень Ісмаїлі було обмаль, хоча він і створив єдиний момент до перерви.

Відсутність спільного креативу від основної трійки атакувальних хавбеків дуже насторожує. Стерильне володіння та один удар за 45 хвилин – це катастрофа. Луїш Каштру, який зазвичай все згладжує, визнав, що першу половину зустрічі "гірники" провалили.

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Несподіване покращення по перерві – Коно й Антоніо вражають

У другому таймі Шахтар зіграв іншим складом і виглядав краще. Коноплянка здивував хорошою роботою на команду – декілька разів перетягнув на себе ковдру, однак компенсував це низкою якісних передач партнерам. Віддав результативний пас Патріку, вивів на удар Мораєса, підключав Сіпріано. Помітно, що Євген повернувся на рідну ліву бровку, де йому комфортно. Індивідуальний дриблінг українця сьогодні також став у пригоді: рейди у штрафний майданчик, зароблений і реалізований стандарт. Якщо попередні спаринги Коно провів зі знаком "мінус", то сьогодні – однозначний "плюс".

Звичайно, потрібно врахувати, що Олімпія весь матч відіграла майже одним складом і в другому таймі підсіла. Однак не можна не відзначити покращення руху м'яча в "гірників" у центрі поля, яке напряму пов'язане з появою Мораєса та трикутника Антоніо-Патрік-Коваленко. Відразу з'явилися удари, атаки стали ціліснішими, суперник вже не встигав за переміщеннями м'яча.

Патрік забив ефектний гол, однак найбільше сподобався Маркос Антоніо. Молодий хавбек запропонував короткі перепасовки з просуванням і динамічніший футбол. Шахтарю бракувало останнього та передостаннього дотику, а Маркос частково це виправив. За 45 хвилин він двічі потурбував голкіпера пострілами з лінії штрафного майданчика та двічі створив ударну позицію партнерам. Антоніо був корисним і з глибини, і у фінальній стадії. Сильний тайм від бразильця, чергове підтвердження його великого потенціалу.