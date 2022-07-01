Ковалівський клуб оголосив про підписання контрактів з кількома відомими гравцями.

Сергій Болбат, Владислав Ємець, Кирило Попов, Олексій Зозуля і Роман Гончаренко поставили підписи на контрактах з ковалівцями 1 липня, інформує офіційний сайт Колоса.

"Нас залишить велика група гравців": Колос очікує на серйозні зміни у складі команди

Сергій Болбат, який у минулому сезоні виступав за Десну, перейшов на правах вільного агента і підписав повноцінний контракт (термін не вказаний). Угода 29-річного екс-гравця збірної України з Шахтарем завершилася.

Захисник Владислав Ємець теж перейшов вільним агентом із Зорі. Деталі контракту невідомі. Свого часу він вже виступав за Колос. Оборонець Роман Гончаренко, який прийшов із Вереса, також дістався ковалівцям безкоштовно.

Нападник Кирило Попов належить Динамо і виступав за команду U-19. Орендований Колосом на 1 рік.

Олексій Зозуля повернувся з оренди у ПФК Львів. При цьому 30-річний крайній захисник продовжив контракт з Колосом.

Нагадаємо, за підсумками достроково завершеного сезону УПЛ 2021/22 Колос під керівництвом Ярослава Вишняка фінішував на 8-й позиції турнірної таблиці.

Росія напала на Україну: революція Вернидуба, Динамо та Шахтар втрачають гравців, Луческу соромно (LIVE)