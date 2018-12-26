Богданов: Розглядаю варіанти з України, але надаю перевагу Європі

Український хавбек Андрій Богданов розповів про свої подальші плани.

"Є варіанти. Більше це стосується зарубіжних, європейських клубів. Я розглядаю багато варіантів, дзвонять спортивні директори клубів, також спілкуюся з агентами. Я вичікую, хочу, щоб варіант продовження кар'єри був конкретним і влаштував усі сторони. Я розглядаю всі варіанти в тому числі і з України, але пріоритет віддаю пропозиціям з Європи. Є для того сили, бажання і мотивація.

Богданов покинув Арку

Закінчується 2018-й рік – для мене він став успішним. Я навіть не сподівався, що зіграю в двох фіналах: Кубка і Суперкубка Польщі. Ми виграли Суперкубок і я брав у цьому безпосередню участь. В місяць, коли грали фінал Кубка на стадіон приходило по 59 тисяч чоловік.

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На фінал Кубка з 180 тисяч жителів Гдині приїхали 18 тисяч – емоції непередавані. Досвід, який я отримав у Польщі, змінив моє бачення футболу. Я вдячний, що цей варіант у мене з'явився і я, закривши очі на багато речей, поїхав до Польщі спробувати себе там", – цитує Богданова "Футбол 1/2".