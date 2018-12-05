Богданов покинув Арку

Овертайм — 18:00 402
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Неймар і "Золотий м’яч": чому вони ніколи не зустрінуться
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Українська гармата виводить у чвертьфінал: бельгійські ЗМІ вихваляють наших, а Яремчук як ТайсонЗбірна України — 16:59 3611
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"Заходжу, а Лобановський говорить українською". Екс-карпатівець – про страшні 90-ті і найгірший сезон ДинамоІнтерв’ю — 16:00 5145
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"Лунін одягнув костюм супергероя". Іспанські ЗМІ засипають українця похвалою, а фани запитують, де його "Золотий м'яч"Іспанія — 12:36 6184
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Нарешті! Чому "Золотий м'яч" для Модріча – це перемога справедливостіОвертайм — 12:00 2235
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