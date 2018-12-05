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Богданов покинув Арку

15:47 981 Читать на русском
Богданов покинув Арку
Андрій Богданов / ФК Арка

Український півзахисник Андрій Богданов покинув польську Арку, до якої перейшов на початку цього року.

Андрій Богданов домовився з гдинською Аркою про достроковий розрив контракту, повідомляє офіційний сайт польського клубу.

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Українець перейшов до "синьо-жовтих" взимку 2018 року і за цей час відіграв 25 матчів, забивши 2 голи. Разом з "арковцями" хавбек виграв Суперкубок Польщі, у драматичному матчі перегравши Легію.

Арка після 17 турів займає 9 сходинку в турнірній таблиці Екстракляси і має 23 очки.

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Теги
Трансфери Світ Андрій Богданов Андрій Богданов Арка Арка
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