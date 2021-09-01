Ліон у своєму твіттері оголосив про трансфер Жерома Боатенга. Гравець підписав контракт терміном на 2 роки, приєднавшись до французького клубу на правах вільного агента.

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Боатенг за свою кар'єру встиг пограти за Герту, Гамбург, Манчестер Сіті та Баварію та регулярно викликався до складу збірної Німеччини. У минулому сезоні Жером провів за мюнхенців 39 матчів, забивши 2 голи та віддавши 1 асист, але не зміг домовитись з клубом щодо продовження контракту.

А от найпам'ятніший момент за участі Боатенга став справжнім кошмаром для оборонця. Тоді, у 2015 році, Мессі забив знущальний гол у ворота Нойєра, посадивши Жерома на п'яту точку.

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