"Блохін зняв футболку і дав її тренеру після заміни": легенда Динамо шокував своїм норовом під час виступів у Греції

Колишній гравець Аріса Антоніс Ламбру пригадав досвід спільних виступів з Олегом Блохіним.

"Блохін – найкращий футболіст, з яким мені доводилось грати. Звичайно, йому тоді було 37 років, але він однаково бігав набагато швидше за мене. Олег – дуже розумний. Він говорив англійською і трохи вивчив грецьку.

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На полі він був футбольним монстром, його робота з м’ячем вражала. На кожен наш матч збирався повний стадіон. Розкажу про один випадок. Ми грали в Нікосії матч Кубка Кіпру. У другому таймі тренер замінив Олега. Він зняв футболку ще в центрі поля і дав її тренеру після заміни. Блохін був дуже гордою людиною", – наводить слова Ламбру Tribuna.

Нагадаємо, Блохін провів у Арісі сезон 1989/90, відзначившись 5 голами в 22 поєдинках.

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