"Блохин снял футболку и дал ее тренеру после замены": легенда Динамо шокировал своим нравом во время игры в Греции

Бывший игрок Ариса Антонис Ламбру вспомнил опыт совместных выступлений с Олегом Блохиным.

"Блохин – лучший футболист, с которым мне приходилось играть. Конечно, ему тогда было 37 лет, но он все равно бегал намного быстрее меня. Олег – очень умный. Он говорил по-английски и немного изучил греческий.

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На поле он был футбольным монстром, его работа с мячом впечатляла. На каждый наш матч собирался полный стадион. Расскажу об одном случае. Мы играли в Никосии матч Кубка Кипра. Во втором тайме тренер заменил Олега. Он снял футболку еще в центре поля и дал ее тренеру после замены. Блохин был очень гордым человеком", – приводит слова Ламбру Tribuna.

Напомним, Блохин провел в Арисе сезон 1989/90, отметившись 5 голами в 22 поединках.

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