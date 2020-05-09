"Ми "нажерлися", як дикі свині": Кополовець пригадав свій 25-й день народження на зборах з Карпатами

Колишній хавбек Карпат Михайло Кополовець поділився спогадами найкращих моментів у львівському клубі.

"Найкращі моменти були в Туреччині на зборах, коли два вихідних. Там нереально круті моменти. Наприклад, у мене на дні народження, коли святкували 25 років в Туреччині. У нас було кілька вдалих матчів, добре зіграли, виграли. Кононов дав нам один день вихідний.

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Я так напився, що наступного дня взагалі не міг тренуватися. До мене Кононов заходить, питає, чи буду я тренуватися. А я реально п'яний "в драбадан". У мене номер – розбитий. В номері вся команда. Оце був колектив! Ми "нажерлися", як дикі свині. У номері турецьке насіння, стакани, віскі, хто де спить. Приходить покоївка, побачила, що там відбувається. А там торти по всьому ковроліну, штори зірвані, замки зламані, хтось у ванні спав.

Я їй 20 доларів дав, щоб поприбирала. А там номер був двоповерховий. Вона дивиться на моїх 20 доларів і приводить адміністратора. Мене ввечері викликають на рецепцію і дають рахунок на 800 євро. Я не переживав, тоді гроші були. А у мене якраз будівництво будинку йшло. Кажу: "Давай, загортай ковролін, штори, все їде на Ужгород". У підсумку дав десь 100 доларів, вони поприбирали", – сказав Кополовець в інтерв'ю телеканалу НТА.

Нагадаємо, Михайло виступав за Карпати з 2007 по 2015 роки.

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