"Блохин такого не слышал ни до, ни после": журналист – о том, как Рыкун отказался выходить на замену на Стад де Франс

Ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, почему Олег Блохин долго не вызвал в сборную экс-звезду Металлиста и Днепра Александра Рыкуна.

"В 2004 году был один из первых "товарняков" Блохина на Стад де Франс. Матч был приурочен какому-то большому юбилею французской Федерации футбола.

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Рыкун, которому тогда было 25-26 лет, где-то разминался, и на 87-й минуте Блохин говорит: "Так, зовите там этого высокого из Днепра". Рыкуна зовут и Блохин говорит ему, что сейчас он выйдет вместо кого-то. Рыкун смотрит на Блохина и говорит одну фразу: "А, нет тренер, я по три минуты не играю". Олег Владимирович никогда таких слов не слышал ни до, ни после. Затем он пять месяцев Рикуна не вызывал вообще в сборную", – сказал Спиваковский в программе Бомбардир.

Напомним, Рыкун провел за национальную сборную Украины всего 8 матчей. Дебютировал 21 марта 2002 года в товарищеском матче против сборной Японии.

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