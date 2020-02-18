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Блохин рассказал о вредной привычке легионера Динамо, которая помешала ему раскрыться в составе киевлян

17:02 172 Читати українською
Блохин рассказал о вредной привычке легионера Динамо, которая помешала ему раскрыться в составе киевлян
Беланда, Мбокани и Ленс / фото ФК Динамо

Бывший тренер Динамо Олег Блохин вспомнил трудности работы с легионерами в киевском клубе.

"Все игроки покупались под меня, но кто-то раскрылся, а кто-то нет. Беланда – хороший игрок, но немного, может, с головой не дружит.

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Мне рассказывали, что он половину ночи может кальян курить. Я по номерам не ходил. Менталитет другой. Иногда он не совпадает. Если он играет – говорит, что супертренер, суперкоманда. Как только он не играет – все", – поделился Блохин в программе ТаТоТаке.

Напомним, Беланда выступал за Динамо с 2013 по 2017 годы, с перерывами на аренды в Шальке и Ницце.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Юнес Беланда Юнес Беланда Олег Блохин
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