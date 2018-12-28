Блохін розповів, чому став функціонером та припинив тренерську діяльність

Англія — 12:37 1
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Помер екс-президент Арсенала Хілл-Вуд – при ньому прийшов Венгер, а клуб здобув останній чемпіонський титул
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Піке планує революцію в Барселоні: він хоче стати президентом клубу в 34 роки та запросити тренерський дует Хаві-ІньєстаІспанія — 12:12 606
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Він їхав в Арсенал підписувати контракт... Життя та смерть Іллі ЦимбаларяОвертайм — 12:00 2120
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ФІФА налаштована посилити боротьбу з расизмом після скандалу з КулібаліСвіт — 11:39 235
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Аллегрі – кандидат на посаду наставника Манчестер ЮнайтедІталія — 11:14 966
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