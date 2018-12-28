Блохін розповів, чому став функціонером та припинив тренерську діяльність

Екс-тренер збірної України та київського Динамо Олег Блохін розповів про своє призначення на посаду голови ради стратегічного розвитку професійного футболу ФФУ.

"Цю посаду мені запропонував Андрій Павелко, щоб я прийшов у федерацію і допомагав з розвитком українського футболу. Поки моя тренерська робота не складається, я вирішив себе спробувати в цій ролі.

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Пройде час і я зможу сказати, що складніше – бути тренером або функціонером. Коли я був народним депутатом, теж було важко. Нічого, звикаєш, коли голова на місці швидко входиш в курс справи і знаходишся в своїй тарілці", – сказав Блохін у ефірі "Футбол News".

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