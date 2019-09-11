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Блохін отримав пропозицію від ПАОКа, – ЗМІ

11 вересня 23:05 780 Читать на русском
Блохін отримав пропозицію від ПАОКа, – ЗМІ
Олег Блохін / ФК Динамо

Екс-тренер збірної України близький до відновлення професійної кар’єри.

Керівництво грецького ПАОКа незадоволене результатами команди в цьому сезоні. Чемпіон Греції припинив єврокубкову боротьбу, що сильно вдарило по амбіціях президента клубу Івана Саввіді. Він вирішив зробити ротацію на тренерському містку і замінити португальця Абеля Феррейру. Погляди керівництва грецького клубу впали на екс-тренера збірної України і київського Динамо Олега Блохіна, – повідомляє Главред.

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Зазначається, що українцю надійшла пропозиція від ПАОКа, адже Блохін має всі якості, які допоможуть вивести команду на новий рівень. На даний момент йде переговорний процес. Про більш докладні деталі угоди поки невідомо.

Нагадаємо, Олег Блохін двічі очолював ПАОК: вперше у сезоні 1993/94 рр., а згодом у 1997/98 рр.

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