"Я – міцний горішок". Топ-38 нереально крутих ретрофото Олега Блохіна

"Футбол 24" представляє нову серію "старої школи", яка сьогодні присвячена легенді київського "Динамо". Отож, як Блохін здобував титули, одружувався і пив кримське вино. Дивимося!

1. Блохін змалечку працював над "фізикою" під керівництвом матері – чемпіонки СРСР з легкої атлетики Катерини Адаменко.

2. Ще зовсім юний, але вже грізний бомбардир.

3. Коректує приціл вбивчої "гармати".

4. Починаючи із 1972-го і аж до 1988-го Олег Блохін – гравець збірної СРСР.

5. У фіналі Кубка СРСР-1974 проти ворошиловградської (луганської) "Зорі". "Динамо" перемогло – 3:0, один із м'ячів забив Блохін.

6. Квітень 1975 року. "Динамо" перед матчем із ПСВ. Перемога у двоматчевій дуелі з рахунком 4:2 вивела киян у фінал Кубка кубків.

7. Віктор Колотов та Олег Блохін із першим євротрофеєм в історії клубу – Кубком кубків-1975.

8. Восени до колекції додався ще й грандіозних розмірів Суперкубок УЄФА.

9. "Золотий м'яч-1975" опинився у руках неймовірного голеадора "Динамо" абсолютно заслужено.

10. За автографами живої ікони вишиковувались довжелезні черги. Грудень 1975-го.

11. Проти Берті Фогтса. "Динамо" – "Борусія" М – 1:0. Півфінал Кубка чемпіонів 1976/77.

12. Із легендою московського "Спартака" Нікітою Симоняном у жовтні 1977-го.

13. Є ще один трофей – Кубок СРСР-1978.

14. Із близьким на той момент товаришем та одноклубником – Леонідом Буряком.

15. Весілля з Іриною Дерюгіною – чемпіонкою світу з художньої гімнастики. 29 листопада 1980 року.

16. Проти голкіпера збірної Уельсу у матчі кваліфікації ЧС-1982.

17. Чвертьфінал Кубка чемпіонів 1981/82. "Астон Вілла" – "Динамо" – 2:0. Блохін місить болото на "Вілла Парк".

18. Стартовий матч збірної СРСР на ЧС-1982. Блохін бразильцям не забив, команда програла – 1:2.

19. Блохін відпрацьовує у відборі. ЧС-1982. СРСР – Шотландія – 2:2.

20. Крізь бельгійський частокіл не прорвався. Єдиний гол забив Хорен Оганесян. ЧС-1982. Бельгія – СРСР – 0:1.

21. Браян Робсон безсилий, як і вся збірна Англії, що програла СРСР у товариському матчі (0:2).

22. Леонід Буряк, Анатолій Дем'яненко, Олег Блохін та Володимир Безсонов. 1985 рік.

23. На календарі – 21 серпня 1985 року. Харків. Олег Блохін забив свій 200-й гол у чемпіонатах СРСР. Історична подія!

24. Сімейна ідилія із двома Іринами – дружиною та донькою.

25. Блохін-автолюбитель.

26. Фінал Кубка кубків 1985/86. "Динамо" – "Атлетіко" – 3:0.

27. Блохін подвоює рахунок на 85-ій хвилині і знімає всі питання щодо нового володаря Кубка кубків-1986.

28. На чемпіонаті світу-1986 у Мексиці.

29. Із партнером по атаці "Динамо" і збірної СРСР Ігорем Бєлановим.

30. Дегустація вина у Масандрі, 1989 рік.

31. Прес-конференція перед прощальним матчем Олега Блохіна, на якій присутні Валерій Лобановський і Франц Бекенбауер.

32. Прощальний матч на "Республіканському", 28 червня 1989 року. Неймовірний аншлаг – 100 тисяч глядачів прийшли провести Короля.

33. Початок 1990-х. Олег Блохін – головний тренер пірейського "Олімпіакоса".

34. Два володарі "Золотого м'яча", 2004 рік.

35. Блохін – головний тренер збірної України. Після виїзної перемоги над Грецією у 2005-му – поцілунок вдячності для Андрія Шевченка.

36. Чемпіонат світу-2006. Гамбург. У роздумах.

37. Матч 1/8 фіналу ЧС-2006 Україна – Швейцарія докотився до овертайму. Блохін щойно дав підопічним останні настанови.

38. Перемога! Ми – у чвертьфіналі Мундіалю!

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Нескучний тренер. Топ-20 цитат Олега Блохіна