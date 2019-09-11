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Блохин получил предложение от ПАОКа, – СМИ

11 сентября 23:08 100 Читати українською
Блохин получил предложение от ПАОКа, – СМИ
Олег Блохин / ФК Динамо

Экс-тренер сборной Украины может возобновить профессиональную карьеру.

Руководство греческого ПАОКа недовольно результатами команды в этом сезоне. Чемпион Греции прекратил еврокубковую борьбу, что сильно ударило по амбициям президента клуба Ивана Саввиди. Он решил сделать ротацию на тренерском мостике и заменить португальца Абеля Феррейру. Взгляды руководства греческого клуба упали на экс-тренера сборной Украины и киевского Динамо Олега Блохина, – сообщает Главред.

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Отмечается, что украинцу поступило предложение от ПАОКа, ведь Блохин обладает всеми качествами, которые помогут вывести команду на новый уровень. На данный момент идет переговорный процесс. О более подробных деталях потенциальной сделки пока неизвестно.

Напомним, Олег Блохин дважды возглавлял ПАОК: впервые в сезоне 1993/94 гг., а затем в 1997/98 гг.

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