Блохін увійшов у топ-50 найвеличніших гравців світу за версією FourFourTwo
Екс-форвард київського Динамо Олег Блохін потрапив до чергового престижного переліку.
Журнал FourFourTwo склав рейтинг з 50-ти найвеличніших гравців в історії футболу.
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Український володар "Золотого м'яча-1975" Олег Блохін посів у рейтингу 45-ту сходинку. Трійку лідерів сформували Дієго Марадона, Ліонель Мессі і Пеле.
Топ-10, на думку британських експертів, виглядає так:
1. Дієго Марадона (Аргентина).
2. Ліонель Мессі (Аргентина).
3. Пеле (Бразилія).
4. Йохан Кройф (Нідерланди).
5. Кріштіану Роналду (Португалія).
6. Альфредо Ді Стефано (Аргентина).
7. Франц Бекенбауер (Німеччина).
8. Зінедін Зідан (Франція).
9. Ференц Пушкаш (Угорщина).
10. Роналдо (Бразилія).
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