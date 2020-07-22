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Блохін – про звільнення Михайличенка з Динамо: Сталася не зовсім справедлива відставка

22:35 - Читать на русском
Блохін – про звільнення Михайличенка з Динамо: Сталася не зовсім справедлива відставка
Блохін та Михайличенко / фото із відкритих джерел

Колишній тренер Динамо Олег Блохін вважає, що кияни не повинні були звільняти Олексія Михайличенка.

"Я вважаю, що сталася не зовсім справедлива відставка. Все-таки людина виконала завдання – Динамо виграло Кубок і посіло друге місце. На мій погляд, якщо виконане завдання, яке ставилося перед тренером, він повинен продовжувати працювати.

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У всі тонкощі не влажу. Треба запитати у самого Ігоря Михайловича. Я говорю лише про ті факти, які були в пресі. Михайличенко виконав завдання, тому звільняти його, здається, було неправильно. Звичайно, 23 очки відставання від Шахтаря – це багато, дуже багато. Але не будемо лукавити, зараз весь рівень Прем'єр-ліги такий. Будемо відверті, Шахтар за всіх на голову сильніший. Але 23 очки, це, звичайно, занадто.

Відразу на наступний день після матчу з Колосом зідзвонювалися з Михайличенком, коли оголосили про його відставку. Зараз ось теж розмовляли. Підтримав його. Звичайно, він дуже засмучений, переживає, адже людина виконала завдання, а його звільнили", – сказав Блохін в інтерв'ю Meta-ratings.

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Олексій Олексій Михайличенко Олег Блохін Динамо Динамо
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